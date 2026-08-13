बंगाल में 4000 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने का दावा, कोलकाता हाई कोर्ट ने शुभेंदु सरकार से मांगा जवाब

अदालत ने फिर भी राज्य सरकार से जवाब मांगा और कहा कि क्या सरकार का दावा है कि ये आरोप पूरी तरह झूठे हैं। एडवोकेट जनरल ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा। बता दें कि बंगाल सरकार की ओर से यह भी दावा है कि शोर प्रदूषण नियमों के तहत कई मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हटाए गए हैं।