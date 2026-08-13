जेल की वीआईपी बैरक में प्रज्वल रेवन्ना के पास मोबाइल पहुंचने का राज खुलेगा, डीआईजी के नेतृत्व में जांच शुरू

टीम यह भी पता लगाएगी कि फोन किसने उन्हें दिया और उन्होंने कितने समय तक उसका इस्तेमाल किया। यह घटनाक्रम उस दिन सामने आया, जब प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु सेंट्रल जेल की वीआईपी बैरक से हटाकर अन्य सजायाफ्ता कैदियों वाली सामान्य सेल में भेज दिया गया। यह कार्रवाई उनकी बैरक से मोबाइल फोन बरामद होने की खबर के बाद की गई। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। मामले ने तब तूल पकड़ा, जब सोशल मीडिया पर 17 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में प्रज्वल अपनी जेल बैरक के अंदर मोबाइल पर बात करते दिख रहे थे। वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और जेल अधिकारियों ने अब तक इस फुटेज पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।