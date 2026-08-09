Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर प्रदर्शन पर भड़काऊ बयान देना पड़ा भारी, टीजी मोहनदास को पुलिस ने हिरासत में लिया

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट-पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को लेकर भड़काऊ टिप्पणी करने के बाद मोहनदास के खिलाफ तिरुवनंतपुरम साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर जारी वीडियो में कहा था कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वह प्रदर्शन में शामिल लोगों को गोली मार देते। उन्होंने यह भी कहा था कि जंतर-मंतर के चार किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा देना चाहिए और प्रदर्शनकारियों को तीन चेतावनी देने के बाद पुलिसकर्मियों को गोलीबारी शुरू कर देनी चाहिए।