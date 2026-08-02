केरल में बारिश से हाहाकार, CM के निजी दौरे पर सियासी घमासान, सीपीएम बोली- जनता संकट में, मुख्यमंत्री मेहमाननवाजी में

Kerala Political Controversy: केरल में लगातार हो रही भारी बारिश और उससे पैदा हुए संकट के बीच मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के मलप्पुरम स्थित यूथ लीग के एक नेता के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर रविवार को सीपीएम नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब राज्यभर में हजारों लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं, तब मुख्यमंत्री का ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना अनुचित था।