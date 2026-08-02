2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

केरल में बारिश से हाहाकार, CM के निजी दौरे पर सियासी घमासान, सीपीएम बोली- जनता संकट में, मुख्यमंत्री मेहमाननवाजी में

Kerala Political Controversy: केरल में लगातार हो रही भारी बारिश और उससे पैदा हुए संकट के बीच मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के मलप्पुरम स्थित यूथ लीग के एक नेता के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर रविवार को सीपीएम नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
2 min read
Google source verification

कोच्चि

image

Anand Prakash Yadav

Aug 02, 2026

Kerala CM Controversy

केरल में भारी बारिश के बीच सीएम के निजी दौरे की सीपीएम ने की आलोचना, photo source@ANI

Kerala Political Controversy: केरल में लगातार हो रही भारी बारिश और उससे पैदा हुए संकट के बीच मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के मलप्पुरम स्थित यूथ लीग के एक नेता के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर रविवार को सीपीएम नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब राज्यभर में हजारों लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं, तब मुख्यमंत्री का ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना अनुचित था।

मुख्यमंत्री नीरो की तरह कर रहे हैं बर्ताव

सीपीएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब पूरा राज्य बारिश से उत्पन्न संकट से जूझ रहा था, तब मुख्यमंत्री का निजी कार्यक्रम में शामिल होना "रोम के जलने के दौरान नीरो के बांसुरी बजाने" जैसा था।

उन्होंने कहा, "केरल ने देखा है कि पिनाराई विजयन ने दो भीषण बाढ़ और कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य का नेतृत्व कैसे किया। मुख्यमंत्री सतीशन को भी उसी उदाहरण का पालन करना चाहिए।"

हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर भी उठे सवाल

पूर्व शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने तिरुवनंतपुरम और कोच्चि के बीच दो यात्राओं के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का निजी उद्देश्य से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, "हेलीकॉप्टर का उपयोग न तो राहत कार्यों के लिए हुआ और न ही किसी अत्यावश्यक सरकारी कार्य के लिए। मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए और इन यात्राओं का पूरा खर्च उनसे वसूला जाना चाहिए।"

सीपीएम सांसद ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

सीपीएम के राज्यसभा सांसद ए. ए. रहीम ने फेसबुक पर मलप्पुरम के पोन्नानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि पहले उन्हें इन तस्वीरों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पुष्टि होने के बाद उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

रहीम ने आरोप लगाया कि जब कई जिलों में हजारों लोग बारिश से जुड़ी आपदाओं से जूझ रहे थे, तब मुख्यमंत्री पोन्नानी में यूथ लीग के एक नेता के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और भोज भी परोसा गया। उल्लेखनीय है कि यूथ लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की युवा शाखा है।

अतिथि बनकर घर पहुंचने का फैसला गलत

पीटीआई से बातचीत में रहीम ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी राहत एवं बचाव कार्यों का प्रभावी समन्वय करना है।

उन्होंने आरोप लगाया, "यूथ लीग के नेता के घर अतिथि बनकर समय बिताना और आधिकारिक जिम्मेदारियों से दूर रहना पूरी तरह अनुचित और गलत समय पर लिया गया फैसला है।"

केरल में आफत की बारिश, 8 की मौत, 8 लापता; 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

ये भी पढ़ें
Kerala Rains

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Aug 2026 05:57 pm

Published on:

02 Aug 2026 05:57 pm

Hindi News / National News / केरल में बारिश से हाहाकार, CM के निजी दौरे पर सियासी घमासान, सीपीएम बोली- जनता संकट में, मुख्यमंत्री मेहमाननवाजी में

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जो राम के नहीं हुए, वे आमजन के कैसे होंगे: राजेंद्र पाल, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी ने दिया पत्रिका को इंटरव्यू

Congress leader Rajendra Pal Gautam
राष्ट्रीय

पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, शख्स ने फेंकी चप्पल; सांसद बोले- मुझे मारने की साजिश थी

pappu yadav press confrence
राष्ट्रीय

कांवड़ यात्रा के चलते 3 अगस्त को कहां-कहां रहेंगे स्कूल बंद? देखें लिस्ट

school holiday latest update tomorrow 3 august 2026 kanwar yatra mp up
राष्ट्रीय

'जंतर-मंतर तो झांकी थी, बिहार अभी बाकी है'; BPSC TRE-4 को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने दी सरकार को चेतावनी

bihar student protest, Bpsc TRE 4
राष्ट्रीय

केरल में भारी बारिश से तबाही: 8 लोगों की मौत, 8 लापता, राहुल गांधी ने जताया दुख, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मदद की अपील

Kerala Heavy Rain, Kerala Rain News, Kerala Landslide, Kerala Flood, Rahul Gandhi, Rahul Gandhi Kerala, Kerala Weather Update,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.