‘कोरियन हार्ट नहीं, भ्रष्टाचार गिनने का इशारा’ राहुल गांधी पर शहजाद पूनावाला का हमला, जारी किया वीडियो

उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के पास इस मामले में छात्र बनने या प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके पास इसमें पीएचडी है। पूनावाला ने वीडियो में आगे कहा कि हर दिन भ्रष्टाचार और रिश्वत गिनना। कर्नाटक की सरकार से पूछिए। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए वीडियो के अंत में कहा कि गिनते रहिए… हैप्पी फ्रेंडशिप डे। गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फ्रेंडशिप डे के अवसर पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को शुभकामनाएं दीं थी। उन्होंने जेन जी के पसंदीदा अंदाज में कोरियन स्टाइल का फिंगर हार्ट बनाकर अपनी तस्वीर साझा की।