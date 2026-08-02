केरल में भारी बारिश से तबाही: 8 लोगों की मौत, 8 लापता, राहुल गांधी ने जताया दुख, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मदद की अपील

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केरल में भारी बारिश से हुई तबाही से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लापता लोगों के सुरक्षित मिलने और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की मदद और राहत कार्यों के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे राहत कार्यों में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। साथ ही उन्होंने लोगों से विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा।