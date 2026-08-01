‘छात्रों को पीएम मोदी के क्षमा की जरूरत नहीं है, वो खुद माफी मांगें’, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री छात्रों को माफ करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री कभी उन माता-पिता से मिले हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, या उन छात्रों से जिनका भविष्य पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुआ। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की माफी की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए।