EPFO निवेश मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, रिलायंस कैपिटल पर बड़ा एक्शन! अनिल अंबानी पर FIR दर्ज

CBI ने बताया कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एजेंसी रिलायंस एडीए समूह की विभिन्न कंपनियों के खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई कर चुकी है। इनमें रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM), रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस (RCFL) और रिलायंस टेलीकॉम (RTL) शामिल हैं। इन कंपनियों से जुड़े मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की शिकायतों के आधार पर कुल सात एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।