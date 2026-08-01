‘आजादी का मतलब मनमानी नहीं’, एनएसए अजीत डोवाल ने युवाओं को दिया बड़ा संदेश

पुरस्कार समारोह के दौरान अजीत डोवाल ने पुणे से अपने पुराने जुड़ाव को भी याद किया। उन्होंने कहा, "लगभग 76 वर्ष पहले मैं अपने पिता के साथ पुणे आया था। उस समय मेरे पिता की सेना में यहां तैनाती हुई थी। मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा भी यहीं से शुरू की थी। करीब डेढ़ वर्ष बाद मेरे पिता का तबादला दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में हो गया। उन्होंने कहा कि शायद आज इस सभागार में मौजूद बहुत कम लोग होंगे, जो उनसे पहले पुणे आए होंगे।