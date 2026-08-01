‘TMC के बागी सांसद करना चाहते हैं घर वापसी’, ममता बनर्जी के करीबी सौगत ने कहा- वह BJP के साथ खुश नहीं

दरअसल, NCPI के तीन नेता मंगलवार को NDA की मंगल मिलन बैठक से नदारद रहे। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या वह तीनों ममता के पास वापस जा सकते हैं। NCPI ने इस तरह के कयासों को खारिज किया है। बता दें कि, NCPI नेता अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान NDA की बैठक में शामिल नहीं हुए। यह पहली बार था जब पार्टी केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन की बैठक में शामिल हुई थी।