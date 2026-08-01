PM मोदी को गली देने का मामला: बाबा रामदेव बोले- ये हमारा कल्चर नहीं

बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि गाली-गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से और उनकी दिवंगत मां को लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। जिससे वह काफी आहात हुए, लेकिन साथ ही युवाओं को माफ करने और उन्हें सही दिशा दिखाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने इन सब चीजों के लिए माफ कर दिया है।