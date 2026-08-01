उमर खालिद जैसे असंतुष्टों को जेल भेजा, हत्यारे आजाद घूम रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज का बड़ा बयान

Delhi riots 2020: दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाह ने उमर खालिद की निरंतर कैद पर तीखी आलोचना की। उमर खालिद गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में आरोपी है। कहा जाता है कि वह अभी भी 'राजनीतिक असंतुष्ट' होने के कारण जेल में है। देश में उमर खालिद की गिरफ्तारी सबसे ज्यादा चर्चित गिरफ्तारियों में से एक रही है। उन पर सात साल से मुकदमा चल रहा है, जबकि कुछ सबसे जघन्य किस्म के अपराधी भी हिरासत में हैं।