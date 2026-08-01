उमर खालिद जैसे असंतुष्टों को जेल भेजा, हत्यारे आजाद घूम रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज का बड़ा बयान

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की उमर खालिद केस में प्रतिक्रिया, photo- patrika
Delhi riots 2020: दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाह ने उमर खालिद की निरंतर कैद पर तीखी आलोचना की। उमर खालिद गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में आरोपी है। कहा जाता है कि वह अभी भी 'राजनीतिक असंतुष्ट' होने के कारण जेल में है। देश में उमर खालिद की गिरफ्तारी सबसे ज्यादा चर्चित गिरफ्तारियों में से एक रही है। उन पर सात साल से मुकदमा चल रहा है, जबकि कुछ सबसे जघन्य किस्म के अपराधी भी हिरासत में हैं।
पूर्व न्यायमूर्ति शाह, गोवा में उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका' विषय पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वह बहुत चिंतित हैं, हालांकि निश्चित रूप से पूरे देश में कुछ स्वतंत्र सोच वाले न्यायाधीश हैं। हमें इस बात से चिंतित होना चाहिए कि यह संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है।
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