‘अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुन लीजिए’, पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर अरविंद सावंत का पलटवार

अरविंद सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री को समय-समय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुनने चाहिए। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा यह थी कि जब भी कोई समस्या आए, उसका समाधान इस तरह किया जाए कि लोगों को सड़कों पर उतरने या रैलियां करने की जरूरत ही न पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने इसके उलट काम किया है।