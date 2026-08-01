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‘अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुन लीजिए’, पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर अरविंद सावंत का पलटवार

Opposition reaction: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "बच्चों ने आपको माफ कर दिया है, लेकिन अब आप उन्हें किस बात के लिए माफ करना चाहते हैं?
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मुंबई

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Anand Prakash Yadav

Aug 01, 2026

Uddhav Thackeray faction

शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत की पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर तीखी प्रतिक्रिया,Photo- ANI

Opposition reaction: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "बच्चों ने आपको माफ कर दिया है, लेकिन अब आप उन्हें किस बात के लिए माफ करना चाहते हैं?" सावंत ने सरकार की कार्यशैली और नीतियों पर भी सवाल उठाए।

अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुनने की सलाह

अरविंद सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री को समय-समय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुनने चाहिए। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा यह थी कि जब भी कोई समस्या आए, उसका समाधान इस तरह किया जाए कि लोगों को सड़कों पर उतरने या रैलियां करने की जरूरत ही न पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने इसके उलट काम किया है।

बालासाहेब की विचारधारा का हवाला

सावंत ने कहा, "आप लगातार बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा यह थी कि जब भी कोई मुद्दा उठे, उसका समाधान इस तरह किया जाए कि लोगों को सड़कों पर उतरने या आंदोलन करने की आवश्यकता न पड़े। लाठीचार्ज न करना पड़े। लेकिन आपने क्या किया?"

उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के दौरान युवाओं पर पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई की, जो पूरी तरह गलत थी। प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश का जिक्र करते हुए सावंत ने कहा, "बच्चों ने आपको माफ कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे आपको वास्तव में माफ करेंगे?"

पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गईं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि बचपन और युवावस्था में अक्सर गलतियां हो जाती हैं और ऐसे गुमराह बच्चों को माफ कर उन्हें गले लगाकर सही राह दिखाने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश और दुनिया ने देखा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें और उनकी दिवंगत माता को अपशब्द कहे। उन्होंने कहा कि वह उन बच्चों को माफ करना चाहते हैं, क्योंकि कम उम्र में गलतियां हो सकती हैं। उनका संदेश था कि ऐसे बच्चों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें अपनाकर सही दिशा दिखानी चाहिए।

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Updated on:

01 Aug 2026 02:58 pm

Published on:

01 Aug 2026 02:58 pm

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