Video: ‘PM मोदी ने आजतक कोई तीर्थयात्रा नहीं की’, जब कांग्रेस में रहकर शहजाद पूनावाला ने दिया था बयान, अब हो रहा वायरल

दरअसल, यह वीडियो तब का है जब शहजाद पूनावाला भाजपा में नहीं शामिल हुए थे। उस वक्त वह कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे हैं- ‘भाजपा और आरएसएस कोई हिंदू नहीं है वो सिर्फ एक ड्रामा हैं। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं हैं। PM मोदी ने आजतक चार धामों की कोई तीर्थयात्रा नहीं की है। इससे ज्यादा हिंदू तो दिग्विजय सिंह हैं…जो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं। और रोज सुबह उठकर पूजा-पाठ भी करते हैं। मनोज भाई हैं, कन्हैया हैं, मुझे लगता है ये लोग इनसे कहीं ज्यादा हिंदू हैं, ये तो किसी के नहीं हैं, अपने बाप के भी नहीं हैं।’