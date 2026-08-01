जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में दो प्रवासी श्रमिकों के नाम पूछ आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की मौत

Kulgam terrorist attack: जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाया। आतंकियों ने शुक्रवार देर शाम ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक, यह आतंकी हमला कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर केलाम इलाके में स्थित एक ईंट-भट्ठे पर हुआ। हमले में मारे गए श्रमिकों की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी 24 वर्षीय दीपक रात्रे और 28 वर्षीय भूपेंद्र के रूप में हुई है।