CJP प्रोटेस्ट के दौरान PM मोदी का अपमान, मेटा इंडिया हेड सहित कई यूजर्स पर FIR के बाद कंपनी का आया बड़ा बयान

इस मामले में सख्त कार्रवाई के बाद मेटा की प्रतिक्रिया सामने आई है। मेटा कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वे संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हैं और मामले को सुलझाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। कंपनी ने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।