1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CJP प्रोटेस्ट के दौरान PM मोदी का अपमान, मेटा इंडिया हेड सहित कई यूजर्स पर FIR के बाद कंपनी का आया बड़ा बयान

नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान PM मोदी का सोशल मीडिया पर अपमान करने वाले कई अकाउंट्स पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज किया। Meta India Head समेत यूजर्स पर कार्रवाई के बाद कंपनी का बयान सामने आया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Aug 01, 2026

PM Modi shares video

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्र। (फोटो- ANI)

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर अपमान किया गया। अब इस मामले में कड़ा एक्शन हुआ है।

हैदराबाद के साइबरक्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए फर्जी और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो फैलाने वाले कई फेसबुक-इंस्टाग्राम अकाउंट्स के यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में मेटा कंपनी के भारत प्रमुख पर भी शिकायत दर्ज हुई है।

मेटा ने क्या दिया जवाब?

इस मामले में सख्त कार्रवाई के बाद मेटा की प्रतिक्रिया सामने आई है। मेटा कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वे संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हैं और मामले को सुलझाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। कंपनी ने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

भाजपा सांसद ने क्या कहा?

भाजपा सांसद सदानंद शेट्टी तनावड़े ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों का आंदोलन शुरू तो अच्छे मुद्दे पर हुआ था, लेकिन इसमें बिना संबंध वाले लोग घुस गए।

उन्होंने कहा- पुलिस पर पत्थर फेंकना, गालियां देना और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को सोशल मीडिया पर गंदी भाषा में टारगेट करना बिल्कुल गलत है। सांसद ने केस दर्ज किए जाने का स्वागत किया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन इसमें सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। व्यक्तिगत हमले और फर्जी सामग्री फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

आंदोलन के दौरान हैदराबाद में क्या हुआ?

नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही इसमें अलग-अलग पार्टियां और संगठन शामिल हो गए। हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थर फेंके गए, गाली-गलौज हुई।

पुलिसकर्मियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैसे आंदोलनकारियों ने उनके रिश्तेदारों को गालियां दीं। सबसे ज्यादा विवाद उस समय बढ़ा जब सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की मॉर्फेड तस्वीरें और आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने लगीं। इनमें पीएम को बदनाम करने की कोशिश साफ नजर आ रही थी।

सोशल मीडिया पर सख्ती क्यों?

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये अकाउंट्स जानबूझकर PM मोदी की छवि खराब करने के लिए फर्जी कंटेंट बना रहे थे। नीट आंदोलन को हाईजैक कर राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। साइबरक्राइम टीम इन अकाउंट्स को ट्रेस कर रही है और जल्दी ही और कार्रवाई हो सकती है।

CJP Protest: मोदी सरकार से बातचीत से पहले सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से की अपील, कहा- भड़काऊ नारे ना लगाए

ये भी पढ़ें
internet suspended in delhi, paper leak protest delhi, dharmendra pradhan resignation demand

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Aug 2026 07:37 am

Published on:

01 Aug 2026 07:37 am

Hindi News / National News / CJP प्रोटेस्ट के दौरान PM मोदी का अपमान, मेटा इंडिया हेड सहित कई यूजर्स पर FIR के बाद कंपनी का आया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM मोदी से मांगी माफी, वायरल वीडियो में रुचिका सिंह बोली- बहक गई थी, मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है, माफ कर दो

ruchika singh confession video, pm modi instagram speech, zero fir noida express way
राष्ट्रीय

LPG Price: गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता

Commercial LPG Price
राष्ट्रीय

Gen-Z के लिए बदली दलों की सियासी पढ़ाई, 18-32 वर्ष की पीढ़ी बन सकती है चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा फोकस

CJP Protest
राष्ट्रीय

नाक के रास्ते सीधे मस्तिष्क तक पहुंचेगी मिर्गी के इलाज की दवा, चूहों के बाद मनुष्यों पर क्लीनिकल ट्रायल की तैयारी

Epilepsy medication
राष्ट्रीय

Raipur News: सीएससी डिजिटल क्रांति के वास्तविक सूत्रधार

Raipur News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.