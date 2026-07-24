CJP Protest: मोदी सरकार से बातचीत से पहले सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से की अपील, कहा- भड़काऊ नारे ना लगाए

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के धरना प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बनती हुई नजर आ रही है। आज सरकार और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होगी। वहीं इससे पहले CJP ने अपने समर्थकों से अपील भी की है। सीजेपी (CJP) ने प्रदर्शनकारियों से बार-बार अपील की कि वे कोई भी भड़काऊ नारे न लगाएं और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें।