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CJP Protest: मोदी सरकार से बातचीत से पहले सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से की अपील, कहा- भड़काऊ नारे ना लगाए

CJP Protest latest news: सीजेपी नेताओं ने कहा कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है और उनकी बाकी मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत जारी है।
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भारत

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Ashib Khan

Jul 24, 2026

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सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से की अपील| (Photo-IANS)

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के धरना प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बनती हुई नजर आ रही है। आज सरकार और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होगी। वहीं इससे पहले CJP ने अपने समर्थकों से अपील भी की है। सीजेपी (CJP) ने प्रदर्शनकारियों से बार-बार अपील की कि वे कोई भी भड़काऊ नारे न लगाएं और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें।

सीजेपी नेताओं ने कहा कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है और उनकी बाकी मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे सरकार के साथ चल रही ये वार्ता विफल हो जाए। सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, भड़काऊ नारेबाजी से बचने और किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न होने की अपील की।

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Updated on:

24 Jul 2026 01:05 pm

Published on:

24 Jul 2026 01:05 pm

Hindi News / National News / CJP Protest: मोदी सरकार से बातचीत से पहले सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से की अपील, कहा- भड़काऊ नारे ना लगाए

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