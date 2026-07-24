AI सर्विलांस के जरिए प्रदर्शनकारियों पर नजर, जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस की हाईटेक निगरानी

Delhi Police AI Surveillance: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना-प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने हाईटेक निगरानी की व्यवस्था की है। दरअसल, प्रदर्शन स्थल के पास केरल हाउस के बाहर दिल्ली पुलिस की दो अत्याधुनिक निगरानी वैन खड़ी हैं। इन वैन के जरिए दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। इनमें से एक वैन में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।