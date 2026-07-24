IAS नरेश पाल गंगवार बने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, खीरा सब्सिडी विवाद की वजह से आए थे सुर्खियों में

अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, भगीरथ चौधरी की तरफ से 15 अप्रैल 2025 को परियोजना के लिए आवेदन किया गया। मात्र 14 दिन बाद यानी 29 अप्रैल 2025 को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। 11 मार्च 2026 को अंतिम स्वीकृति दी गई। 30 मार्च 2026 को लगभग 99.03 लाख रुपये की सब्सिडी बैंक खाते में जमा कर दी गई। PMO को केंद्रीय मंत्री की तरफ से संपत्ति की जानकारी दी गई थी, लेकिन उसमें योजना का लाभ लेने का कोई जिक्र नहीं था।