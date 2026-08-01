Gen-Z के लिए बदली दलों की सियासी पढ़ाई, 18-32 वर्ष की पीढ़ी बन सकती है चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा फोकस

बीजेपी: 'इंस्टा-फर्स्ट' रणनीति, मीम्स और जिम-कल्चर से कनेक्ट



बीजेपी ने पारंपरिक प्रेसनोट और भाषणों के बजाय 'इंस्टाग्राम-फर्स्ट' रणनीति पर फोकस शुरू कर दिया है। हाल ही में पेपर लीक और नौकरियों पर उठे सवालों के जवाब में बीजेपी ने औपचारिक जवाब देने के बजाय फ्रैंड्स, सिटकॉम, जिम-बैंटर और मीम फॉर्मेट में कंटेंट रिलीज़ किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा को यूनिवर्सिटी परिसरों में जेन-ज़ी विद मोदी जैसे संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र आंदोलन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छोटे वीडियो मैसेज शेयर कर रहे हैं।



कांग्रेसः 'परीक्षा पर चर्चा' से काउंटर और चुनाव लड़ने की उम्र 21 करने का दांव



कांग्रेस जेन-ज़ी के बीच पैठ बनाने के लिए युवाओं के रोजमर्रा के गुस्से विशेषकर भर्ती परीक्षाओं की अनिश्चितता और पेपर लीक को अपना मुख्य हथियार बना रही है। पार्टी राज्यों में छात्र संगठनों के साथ 'युवा संवाद' और पेपर लीक विरोधी रैलियाँ निकाल रही है। कांग्रेस शासित राज्यों के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जाए।



क्षेत्रीय दलः टेक-ऑपरेशन्स और डिजिटल इंफ्लुएंसर्स का सहारा



समाजवादी पार्टी



उत्तर प्रदेश में अपने सोशल मीडिया सेल का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया है। पुराने प्रवक्ताओं की जगह आईटी एक्सपर्ट्स और 25 साल से कम उम्र के युवाओं को आगे कर 'टेक-सेवी' रील्स बनाई जा रही हैं।



तमिलगा वेत्री कज़गम (टीवीके)



दक्षिण में अभिनेता विजय की नई पार्टी पूरी तरह से डिजिटल इंफ्लुएंसर्स, गेमिंग कम्युनिटीज़ और यूथ-नेटवर्क के सहारे खड़ी की जा रही है। पार्टी के जमीनी संगठन से ज्यादा जोर युवाओं के वॉट्सऐप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को एक्टिव करने पर है।