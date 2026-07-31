‘सुरक्षित रहें भारतीय, पेट्रोल-डीज़ल, गैस, खाद की नहीं होगी कमी’ – पीएम नरेंद्र मोदी

कैबिनेट सचिव ने सीसीएस को मौजूदा जियो-पॉलिटिकल स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने LNG/LPG और खाद सहित पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि LPG की खरीद के स्रोतों में पहले ही विविधता लाई जा चुकी है और प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का कुल स्टॉक और आपूर्ति की स्थिति पर्याप्त बनी हुई है। कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) की रिफाइनरियाँ 100% से ज़्यादा क्षमता पर काम कर पा रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीज़ल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन लगातार जारी है। पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन का विस्तार करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप PNG कनेक्शन में काफी वृद्धि हुई है। सरकार नेशनल गैस ग्रिड के विस्तार, LNG आयात और रीगैसीफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर, 2026 के तहत समयबद्ध पाइपलाइन और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की मंजूरी के माध्यम से LPG के औद्योगिक प्रतिस्थापन (इंडस्ट्रियल सब्स्टिट्यूशन) को भी बढ़ावा दे रही है। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि देश में पेट्रोल-डीज़ल, गैस और खाद की कमी नहीं होगी।