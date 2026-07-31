स्कूलों में और उनके 50 मीटर के दायरे में नहीं मिलेगा जंक फूड, महाराष्ट्र सरकार का फैसला

महाराष्ट्र एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि यह कदम राज्य के चल रहे 'सुरक्षित भोजन-सुरक्षित महाराष्ट्र' अभियान का हिस्सा है। इसका लक्ष्य है कि महाराष्ट्र के हर बच्चे तक सुरक्षित भोजन पहुंचे। इन नियमों को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी स्कूल प्रिंसिपल और प्रबंधन की होगी। इसकी निगरानी स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। अन्य शिक्षा बोर्ड और स्थानीय निकाय अपने स्तर पर निगरानी करेंगे। एफडीए जल्द ही राज्य में निरीक्षण अभियान शुरू करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को नोटिस, लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई, खाद्य सामग्री जब्त करने और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। विभाग बच्चों और अभिभावकों में स्वस्थ खान-पान को लेकर कार्यशालाएं भी आयोजित करेगा।