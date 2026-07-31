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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला: छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, यूपी का शख्स गंभीर रूप से घायल

Jammu and Kashmir Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने दो मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक की मौत हो गई, जबकि यूपी के भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हैं।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 31, 2026

Jammu and Kashmir Terror Attack, Kulgam Firing, Non-Local Workers, Amarnath Yatra Security, Kashmir Targeted Killing,

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला (फोटो - वीडियो स्क्रीनशॉट X/ @AngrySaffron)

Kulgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार शाम आतंकियों ने दो मजदूरों पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में छत्तीसगढ़ निवासी दीपक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, यह हमला कुलगाम के केल्लम गांव में हुआ। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

केल्लम गांव में बनाया निशाना

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आतंकियों ने गुरुवार शाम कुलगाम जिले के केल्लम गांव में दो मजदूरों पर अचानक फायरिंग कर दी। हमले में दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

हमले के तुरंत बाद पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। आतंकियों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है।

10 दिन में दूसरा लक्षित हमला

पुलिस के अनुसार, पिछले 10 दिनों में यह दूसरा लक्षित आतंकी हमला है। इससे पहले अनंतनाग में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी में बड़ा अभियान चलाते हुए 3,000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया था।

अमरनाथ यात्रा के बीच बढ़ी सतर्कता

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी है। यात्रा की सुरक्षा के लिए पहले से ही भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 670 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी तैनात की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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Updated on:

31 Jul 2026 10:06 pm

Published on:

31 Jul 2026 10:06 pm

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला: छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, यूपी का शख्स गंभीर रूप से घायल

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