जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला: छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, यूपी का शख्स गंभीर रूप से घायल

Kulgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार शाम आतंकियों ने दो मजदूरों पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में छत्तीसगढ़ निवासी दीपक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, यह हमला कुलगाम के केल्लम गांव में हुआ। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।