जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला: छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, यूपी का शख्स गंभीर रूप से घायल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला (फोटो - वीडियो स्क्रीनशॉट X/ @AngrySaffron)
Kulgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार शाम आतंकियों ने दो मजदूरों पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में छत्तीसगढ़ निवासी दीपक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, यह हमला कुलगाम के केल्लम गांव में हुआ। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आतंकियों ने गुरुवार शाम कुलगाम जिले के केल्लम गांव में दो मजदूरों पर अचानक फायरिंग कर दी। हमले में दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
हमले के तुरंत बाद पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। आतंकियों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है।
पुलिस के अनुसार, पिछले 10 दिनों में यह दूसरा लक्षित आतंकी हमला है। इससे पहले अनंतनाग में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी में बड़ा अभियान चलाते हुए 3,000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया था।
यह हमला ऐसे समय हुआ है जब जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी है। यात्रा की सुरक्षा के लिए पहले से ही भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 670 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी तैनात की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग