ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़े रहे केजरीवाल और सिसोदिया-सीएम रेखा गुप्ता का आरोप

Delhi Riots 2020: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया पर 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में दोषी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का समर्थन करने और उन्हें बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में ‘आप’ पर हुसैन का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा।