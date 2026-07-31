मुस्लिमों का शोषण करने वालों के साथ थे शहजाद पूनावाला, ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं- सीजेपी ने किया कमेंट

हालांकि अब तक शहजाद पूनावाला की ओर से भाजपा छोड़ने या सक्रिय राजनीति से अलग होने को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भाजपा ने भी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में फिलहाल उनके पार्टी छोड़ने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ पूनावाला ने सोशल मीडिया पर की गई एक निजी टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने अपनी मां का जिक्र करते हुए कहा कि कठिन समय में उनकी मां ने घर के बर्तन खुद साफ किए और उन्हें सिखाया कि हर काम सम्मान के योग्य होता है।