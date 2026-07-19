TMC के 20 बागी सांसदों को सर्वदलीय बैठक में बुलाने का मामला, भारी विवाद के बाद बचाव में आई केंद्र सरकार, क्या कहा?

उन्होंने सोशल मीडिया पर आगे लिखा- यह विरोध मोदी सरकार द्वारा एनपीसीआई को सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने के खिलाफ था। NCPI अभी TMC के 20 'बागी' सांसदों के लिए एक तरह से ठिकाने का काम कर रही है, जबकि इस मामले पर लोकसभा स्पीकर का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।