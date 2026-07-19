Sonam Wangchuk Hunger strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने उनकी सेहत और आंदोलन को लेकर एक अहम बयान दिया है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने को तैयार हैं, वे कल (सोमवार) अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे, बशर्ते अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां छात्रों के मुद्दों और शिक्षा में जवाबदेही को लेकर ठोस आश्वासन दें। उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान इन मुद्दे को उठाएंगे।