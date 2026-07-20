Chirag Paswan Viral Video: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सड़क पर घायल युवती को देख काफिला रोका, अस्पताल पहुंचाया; सामने आया वीडियो

चिराग पासवान ने इस दौर के लेकर कहा, 'पंजाब मेरा ननिहाल है। मेरी मां सरदारनी हैं। मेरे नेता और पिता रामविलास पासवान की हमेशा यह इच्छा थी कि पार्टी का विस्तार हो। दूसरे राज्यों में भी उसका संगठन मजबूत बने। उनकी इसी इच्छा के अनुरूप हम लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का विभिन्न राज्यों में विस्तार कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं । पार्टी संगठन इसी दिशा में काम कर रहा है।"