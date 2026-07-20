Epfo: अटक सकता है PF का पैसा! घर बैठे बदल सकते हैं बंद बैंक अकाउंट की डिटेल; 8 आसान स्टेप्स में जानिए कैसे?

EPFO Bank Account Update: नौकरीपेशा कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में जमा होता है। यह राशि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर कर्मचारी कुछ शर्तों के तहत अपने EPF खाते से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके EPF खाते से लिंक बैंक अकाउंट बंद हो गया है, तो निकासी के समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपने EPF खाते में सक्रिय (Active) बैंक अकाउंट अपडेट कर लेना जरूरी है।