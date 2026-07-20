Epfo: अटक सकता है PF का पैसा! घर बैठे बदल सकते हैं बंद बैंक अकाउंट की डिटेल; 8 आसान स्टेप्स में जानिए कैसे?

EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि (AI Generated Image)
EPFO Bank Account Update: नौकरीपेशा कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में जमा होता है। यह राशि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर कर्मचारी कुछ शर्तों के तहत अपने EPF खाते से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके EPF खाते से लिंक बैंक अकाउंट बंद हो गया है, तो निकासी के समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपने EPF खाते में सक्रिय (Active) बैंक अकाउंट अपडेट कर लेना जरूरी है।
EPF में जमा राशि सीधे उसी बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जो आपके UAN से लिंक होता है। यदि यह बैंक खाता बंद हो चुका है या निष्क्रिय (Inactive) हो गया है, तो आपका क्लेम प्रोसेस प्रभावित हो सकता है।
ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके EPF खाते में वही बैंक अकाउंट लिंक हो, जिसका आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं।
अगर आपको यह नहीं पता कि आपके EPF खाते से कौन-सा बैंक अकाउंट जुड़ा है, तो आप इसे ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं।
-सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर पोर्टल (EPFO Member Portal) पर जाएं।
-अपने UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
-लॉगिन करने के बाद KYC या प्रोफाइल सेक्शन में जाएं।
-यहां आपको EPF से लिंक बैंक अकाउंट की जानकारी दिखाई दे जाएगी।
-यदि दिख रहा बैंक अकाउंट बंद या निष्क्रिय है, तो उसे तुरंत बदल दें।
अगर आपका पुराना बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, तो आप घर बैठे ही EPFO के ई-सेवा पोर्टल के जरिए नया बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
ध्यान रखें कि जिस बैंक खाते को आप जोड़ रहे हैं, वह पूरी तरह सक्रिय (Active) होना चाहिए।
नई बैंक डिटेल्स सेव करने के बाद उसका स्टेटस कुछ समय तक पेंडिंग (Pending) दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले संबंधित बैंक और फिर नियोक्ता (Employer) द्वारा जानकारी का सत्यापन किया जाता है। दोनों की मंजूरी मिलने के बाद नया बैंक अकाउंट आपके EPF खाते में अपडेट हो जाएगा और भविष्य में PF क्लेम या निकासी के दौरान किसी तरह की समस्या नहीं आएगी।
अगर आपका पुराना बैंक अकाउंट बंद हो चुका है या जल्द बंद होने वाला है, तो अंतिम समय तक इंतजार न करें। समय रहते EPFO पोर्टल पर नया बैंक अकाउंट अपडेट कर देना बेहतर रहेगा। इससे भविष्य में PF क्लेम, एडवांस निकासी या रिटायरमेंट के समय राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की तकनीकी या बैंकिंग परेशानी नहीं होगी।
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