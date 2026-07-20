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CJP और सरकार के बीच जल्द होगी बातचीत, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के लिए रवाना हुए संगठन के प्रवक्ता

CJP Parliament March: दिल्ली में चल रहे CJP प्रोटेस्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आया है। संगठन ने दावा किया है कि सरकार की पहल के बाद CJP के प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने रवाना हुए। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच चुके है।
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नई दिल्ली

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Himadri Joshi

Jul 20, 2026

CJP spokespersons headed to meet JP Nadda

CJP के प्रवक्ता JP नड्डा से मिलने के लिए रवाना हुए (फोटो- एएनआई एक्स पोस्ट)

CJP Parliament March: राजधानी दिल्ली में चल रहे CJP प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर संसद के पास पहुंचने लगे है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव की भी कई खबरें एक के बाद एक सामने आ रही जिससे चिंता बढ़ गई है। हालांकि इसी बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है जिसके बाद परिस्थितियों में सुधार आने की उम्मीद है। इसके अनुसार जल्द ही सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत की शुरुआत हो सकती है। CJP के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है।

सौरव दास ने शेयर किया पोस्ट

CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते बताया कि सोमवार सुबह सरकार की ओर से बातचीत के लिए संपर्क किया गया। इसके बाद वह और आशुतोष रंका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के लिए रवाना हुए। सौरव दास ने कहा कि पार्टी अपनी मांगों पर स्पष्ट है और बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकलने की उम्मीद है।

संसद के बाहर हुआ लाठीचार्ज

वहीं दूसरी तरफ सीजेपी का संसद मार्च तय प्लान के मुताबिक संसद के करीब पहुंच गया है जिसके बाद संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान भीड़ आगे बढ़ने लगी, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। साथ ही CJP के प्रवक्ता सौरव दास को भी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया और अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए डिप्टी कमिश्नर कार्यालय ले जाया गया। प्रदर्शन के दौरान कई बार नारेबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण बना रहा।

कई प्रदर्शनकारी घायल, इंटरनेट सेवा भी प्रभावित

प्रदर्शन के दौरान आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने पर भीड़ अचानक बढ़ गई। धक्का-मुक्की के बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। गाजियाबाद के 21 वर्षीय निखिल के सिर में चोट लगी, जबकि संयम नाम का एक प्रदर्शनकारी कांच पर गिरने से घायल हो गया। वहीं, प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवा भी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई और प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जारी रखा।

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सोनम वांगचुक अनशन

Updated on:

20 Jul 2026 12:53 pm

Published on:

20 Jul 2026 12:35 pm

Hindi News / National News / CJP और सरकार के बीच जल्द होगी बातचीत, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के लिए रवाना हुए संगठन के प्रवक्ता

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