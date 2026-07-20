CJP Parliament March: राजधानी दिल्ली में चल रहे CJP प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर संसद के पास पहुंचने लगे है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव की भी कई खबरें एक के बाद एक सामने आ रही जिससे चिंता बढ़ गई है। हालांकि इसी बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है जिसके बाद परिस्थितियों में सुधार आने की उम्मीद है। इसके अनुसार जल्द ही सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत की शुरुआत हो सकती है। CJP के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है।