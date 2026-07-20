CJP Parliament March: दिल्ली के जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का संसद मार्च शुरू हो गया। यह प्रदर्शन शिक्षा सुधार और NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर किया जा रहा है। पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद हजारों की संख्या में लोग संसद की ओर बढ़ने लगे है। प्रदर्शन स्थल पर सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और कई राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारी बारिश के बीच भी प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं दिखा।