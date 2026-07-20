20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CJP Parliament March: शुरू हुआ CJP का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग संसद की तरफ बढ़े

CJP Parliament March: दिल्ली के जंतर मंतर से CJP का संसद मार्च शुरू हो गया। पुलिस की अनुमति नहीं होने के बावजूद हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल है। कई विपक्षी नेताओं और अभिनेता प्रकाश राज ने भी मार्च का समर्थन किया है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Jul 20, 2026

CJP protest begins

शुुरु हुआ सीजेपी का प्रदर्शन (फोटो- एएनआई)

CJP Parliament March: दिल्ली के जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का संसद मार्च शुरू हो गया। यह प्रदर्शन शिक्षा सुधार और NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर किया जा रहा है। पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद हजारों की संख्या में लोग संसद की ओर बढ़ने लगे है। प्रदर्शन स्थल पर सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और कई राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारी बारिश के बीच भी प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं दिखा।

प्रदर्शन शुरू होने से पहले 8,000 लोग पहुंचे

प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही हजारों की संख्या में लोग जंतर-मंतर पहुंच गए थे। पुलिस के अनुसार करीब 8,000 लोग मौके पर मौजूद थे। प्रशासन का कहना है कि संसद मार्च के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी मार्च शुरू करने पर अड़े रहे। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और बैरिकेड लगाए गए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

कई नेताओं और कलाकारों ने दिया समर्थन

संसद मार्च में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वह युवाओं की आवाज बनने और उनके साथ खड़े होने आए हैं। उनके मुताबिक युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। अभिनेता प्रकाश राज भी जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी लोगों से बड़ी संख्या में मार्च में शामिल होने की अपील की। उन्होंने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग दोहराई।

विपक्ष ने दिया प्रदर्शन को समर्थन

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने भी सोशल मीडिया पर प्रदर्शन का समर्थन किया और सरकार पर निशाना साधा। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के सांसदों के शामिल होने पर फैसला संसदीय दल की बैठक के बाद लिया जाएगा। दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। संसद सत्र के पहले दिन निकाले जा रहे इस मार्च को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है।

प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज

इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक CJP का प्रदर्शन शुरू होने के साथ ही पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक, बिना इजाजत मार्च शुरू करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ना शुरू कर दिया जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

सोनम वांगचुक अनशन

Updated on:

20 Jul 2026 10:45 am

Published on:

20 Jul 2026 10:06 am

Hindi News / National News / CJP Parliament March: शुरू हुआ CJP का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग संसद की तरफ बढ़े

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP Parliament March: सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे AISA के 3 छात्रों ने अनशन तोड़ा

AISA's students end hunger strike
राष्ट्रीय

संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान, ‘उम्मीद है सदन में तर्क के साथ चर्चा होगी’

pm modi on Parliament Monsoon Session
राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की पत्नी ने दिल्ली HC के आदेश को दी चुनौती, प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की मांग पर उठाया मुद्दा

Sonam Wangchuk Wife
राष्ट्रीय

CJP March: प्रदर्शन में शामिल हुई सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Sonam Wangchuk news
राष्ट्रीय

CJP Protest: जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

CJP Sansad March
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.