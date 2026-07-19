प्रशांत किशोर के साथ-साथ गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। बिहार में चल रही राजनीतिक हलचल और उपचुनाव के बीच मुख्य विपक्षी नेताओं की गैर-मौजूदगी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि जब बिहार में इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, तब सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव विदेश में घूम रहे हैं। असल में ये लोग बड़े बाप के बेटे हैं। ये कोई गंभीर राजनेता नहीं हैं, बल्कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग केवल सीजनल पॉलिटिशियन हैं जो सिर्फ चुनाव के वक्त दिखाई देते हैं और बाकी समय गायब रहते हैं।