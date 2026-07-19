भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव
Bankipur bypoll: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच भोजपुरी सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। खेसारी लाल ने प्रशांत किशोर को बिहार के विकास के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के पास बिहार के भविष्य के लिए एक पूरा विजन और रोडमैप है।
प्रशांत किशोर के समर्थन में खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिहार को पारंपरिक राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद रहे हैं क्योंकि वह पढ़े-लिखे हैं। मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए, जो जनता की और हमारे बच्चों की लड़ाई लड़े। जो युवाओं की रोजी-रोजगार की लड़ाई लड़े। मेरा मानना है कि हम सभी को एक अच्छे इंसान को चुनना चाहिए।"
खेसारी लाल ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर के पास बिहार की बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए एक ठोस रोडमैप है। उन्होंने कहा, "प्रशांत भैया का विजन साफ है। उनके पास हमारे बिहार के सुनहरे भविष्य के लिए एक विस्तृत योजना है। मेरा मानना है कि उनके जैसे काबिल लोगों को अब आगे आना चाहिए।"
खेसारी लाल यादव ने कहा, "नेता समाज के अभिभावक जैसा होता है। अगर आपके घर का अभिभावक सही नहीं है, तो बच्चों का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। जनता ने अब तक जाति और राजनीतिक पार्टियों के नाम पर अनगिनत लोगों को मौका दिया है। एक बार किसी पढ़े-लिखे और अच्छे इंसान को मौका दें। शायद बिहार के लिए चीज़ें बेहतर हो जाएं।"
गौरतलब है कि पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से अपने चुनावी करियर की शुरुआत कर रहे हैं। शहरी सीट होने और बीजेपी का गढ़ माने जाने के कारण यहां मुकाबला बेहद कड़ा और त्रिकोणीय हो गया है। प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार से सीधी चुनौती मिल रही है। इस उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई को होनी है, जबकि नतीजे 3 अगस्त में घोषित किए जाएँगे।
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