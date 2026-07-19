Bankipur bypoll: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच भोजपुरी सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। खेसारी लाल ने प्रशांत किशोर को बिहार के विकास के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के पास बिहार के भविष्य के लिए एक पूरा विजन और रोडमैप है।