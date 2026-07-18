नियमों की बात करें तो, विधवा के लिए इद्दत की अवधि पति की मौत के बाद चार महीने और दस दिन तय की गई है। हालांकि, अगर महिला गर्भवती है, तो यह अवधि बच्चे के जन्म तक बढ़ जाती है। इद्दत के दौरान महिला को बहुत सादा जीवन जीना होता है, वह सज-धज नहीं सकती, इत्र या गहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती और जब तक बहुत ज़रूरी न हो घर से बाहर नहीं निकलती। इस परंपरा का मुख्य धार्मिक और सामाजिक मकसद गुजर चुके पति का शोक मनाना और बच्चे के पिता के बारे में पक्का करना है।