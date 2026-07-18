CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं की सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी, 96 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे हुए पास

CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 की सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल छात्र अब DigiLocker Results Portal के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक, मुख्य बोर्ड परीक्षा और सेकेंड बोर्ड परीक्षा के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कक्षा 10 का कुल पास प्रतिशत 96.78% दर्ज किया गया है।