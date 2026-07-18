CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं की सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी, 96 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे हुए पास

सीबीएसई रिजल्ट
CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 की सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल छात्र अब DigiLocker Results Portal के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक, मुख्य बोर्ड परीक्षा और सेकेंड बोर्ड परीक्षा के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कक्षा 10 का कुल पास प्रतिशत 96.78% दर्ज किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत इस साल पहली बार कक्षा 10 के छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बोर्ड परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी, जबकि दूसरी बोर्ड परीक्षा वैकल्पिक रखी गई, ताकि छात्र अपने अंक बेहतर कर सकें। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस साल कुल पास प्रतिशत 96.78% रहा।
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों ने दोनों बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लिया है, उनकी अंतिम मार्कशीट में उसी परीक्षा के अंक दर्ज किए जाएंगे, जिसमें उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को बेहतर परिणाम का लाभ देना और परीक्षा का अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है।
सेकेंड बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र DigiLocker वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी डिजिटल मार्कशीट देख सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले DigiLocker पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार के जरिए लॉगिन करें। यदि पहले से अकाउंट नहीं है तो नया रजिस्ट्रेशन करें।
इसके बाद Issued Documents सेक्शन में जाकर CBSE का चयन करें और Class 10 Marksheet/Passing Certificate 2026 पर क्लिक करें।
अब रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी जैसी जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करें। इसके बाद आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी, जिसे डाउनलोड और सुरक्षित रखा जा सकता है।
बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सुरक्षित रखें। यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो वे कुछ समय बाद दोबारा लॉगिन करने का प्रयास करें या DigiLocker के आधिकारिक माध्यमों का उपयोग करें।
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