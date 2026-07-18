Amarnath Yatra 2026: खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक, 19 जुलाई से पहलगाम और बालटाल दोनों मार्ग बंद

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। 20 से 23 जुलाई के बीच कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मडस्लाइड, पहाड़ों से पत्थर गिरने, अचानक बाढ़ और निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं।