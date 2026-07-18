TMC के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी, सर्वदलीय बैठक के लिए भी बुलाया गया

TMC Rebel MPs: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर 'नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में शामिल हुए 20 बागी सांसदों को सदन में अलग बैठने की मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन बागी सांसदों को संसद के मानसून सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक के लिए भी आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया है।