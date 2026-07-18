18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

TMC के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी, सर्वदलीय बैठक के लिए भी बुलाया गया

TMC Rebel MPs: तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हुए 20 सांसदों को लोकसभा में अलग से बैठने की व्यवस्था को स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Jul 18, 2026

TMC Rebel MPs

टीएमसी के बागी सांसदों को मिली मंजूरी,photo- ani

TMC Rebel MPs: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर 'नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में शामिल हुए 20 बागी सांसदों को सदन में अलग बैठने की मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन बागी सांसदों को संसद के मानसून सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक के लिए भी आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया है।

बागी सांसदों पर अभी निर्णय नहीं

स्पीकर ने अभी तक टीएमसी के बीस बागी सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने की अर्जी पर निर्णय नहीं किया है। वहीं एनसीपीआई के नेता के तौर पर सुदीप बंदोपाध्याय और चीफ व्हिप के तौर पर काकोली घोष को कल होने वाली सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया गया है।

लोकसभा स्पीकर से किया था अनुरोध

टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने खुद को एक पंजीकृत क्षेत्रीय दल, नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय करने का दावा किया है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इन 20 सांसदों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सदन में बैठने की अलग व्यवस्था को मंजूरी दी है। इस नए गुट (NCPI) का नेता सुदीप बंदोपाध्याय को बनाया गया है, जबकि डॉ. काकोली घोष को पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है।

सर्वदलीय बैठक में आधिकारिक आमंत्रण

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए इन बागी सांसदों को आधिकारिक पत्र भेजा है। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें सभी दलों को विधायी कार्यों और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है।

विपक्ष को झटका

तृणमूल कांग्रेस के इस विभाजन के साथ ही, लोकसभा में विपक्ष का गणित पूरी तरह से बदल गया है। वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उनके अधिकांश सांसद अब एनडीए खेमे के साथ जाने की तैयारी कर चुके हैं।

आधिकारिक वेबसाइट पर दिखेगा नाम

लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर 20 सांसदों के साथ NCPI का नाम दिखाई देगा।इसके बाद NCPI लोकसभा में पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। TMC के सांसदों की संख्या 28 से घटकर 8 और शिवसेना (UBT) की संख्या घटकर 3 हो जाएगी। जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी।

West Bengal Politics: अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन, भाजपा बोली- कागज हैं तो दिखाइए

ये भी पढ़ें
Abhishek Banerjee

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 08:41 pm

Published on:

18 Jul 2026 08:20 pm

Hindi News / National News / TMC के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी, सर्वदलीय बैठक के लिए भी बुलाया गया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

आंध्र प्रदेश में महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में TDP नेता निलंबित, जगन रेड्डी ने सरकार पर उठाये सवाल

Andhra Pradesh Woman Assault Case
राष्ट्रीय

दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को मिली अंतरिम जमानत, मां की इद्दत रस्म में होगा शामिल

delhi riots 2020
राष्ट्रीय

West Bengal Politics: अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन, भाजपा बोली- कागज हैं तो दिखाइए

Abhishek Banerjee
कोलकाता

Shiv Sena: उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों का शिवसेना में विलय मंजूर, स्पीकर ओम बिरला ने लिया फैसला

Uddhav Thackeray
राष्ट्रीय

आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, बांडीपोरा में 5 संदिग्धों की करोड़ों की संपत्ति जब्त

jammu kashmir police
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.