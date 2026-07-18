Ahmedabad News: दुनिया से विदा होकर भी 3 मरीजों को नई जिंदगी दे गए वीरेंद्र गोहड़िया, पत्नी ने पति का कराया अंगदान

उन्हें पहले सिंगरवा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल रेफर किया गया। सिविल अस्पताल के आइसीयू में चिकित्सकों ने तीन दिन तक उनका इलाज किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। चिकित्सकों ने 16 जुलाई को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद सिविल अस्पताल की अंगदान टीम के डॉ. अभिषेक बारोट ने परिजनों को ब्रेन डेड की स्थिति और अंगदान के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी।