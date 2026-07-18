Gujarat: 80 हजार करोड़ की सरकारी खरीद में स्टार्टअप की हिस्सेदारी महज एक फीसदी

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में घोषित गुजरात स्टेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, जिससे स्टार्टअप संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 और 2017 में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद से जुड़े आदेश जारी किए थे। जिसके तहत सरकारी खरीद में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने तथा कुछ मामलों में अनुभव और टर्नओवर जैसी शर्तों में छूट देने का प्रावधान किया था। गुजरात सरकार ने भी वर्ष 2024 में गुजरात स्टेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जारी की, लेकिन इसे सभी विभागों में समान रूप से लागू नहीं किया गया है।