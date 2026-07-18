गिरनार यात्रा पर आने-जाने वालों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

जूनागढ़. राज्य सरकार के मार्गदर्शन में जूनागढ़ ज़िला प्रशासन ने गिरनार के यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पायलट आधार पर इन-आउट रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू करने का फ़ैसला किया है। शहर के गिरनार वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही हाल ही में शेर ने एक बच्चे पर हमला किया था, उसमें बच्चे की मौत हो गई। इस घटना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

यात्रियों की सुरक्षा, समय पर जानकारी और आपदा के समय तुरंत जवाब देने के लिए यह प्रणाली लागू की गई है। जूनागढ़ प्रशासन के अनुसार, गिरनार की नई सीढ़ियों, पुरानी सीढ़ियों या रोप-वे से गिरनार पर्वत पर जाने से पहले क्यूआर कोड स्कैन कर और ऑनलाइन रजिस्टर करके यात्री इन-प्रवेश ले सकेंगे। गिरनार दर्शन पूरा करके लौटने के बाद आउट इंट्री करना जरूरी होगा।