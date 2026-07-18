गोधरा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट खराब होने से फंसे 6 यात्री

गोधरा. वडोदरा. पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के तहत गोधरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर स्थित लिफ्ट में शुक्रवार शाम को सवार 6 यात्री फंस गए। फायर ब्रिगेड ने दरवाजा तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित निकाला। इस मामले में वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय ने जांच के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, गोधरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 की एक लिफ्ट तकनीकी खराबी के कारण अचानक बंद होकर रुकने से उसमें फंसे यात्रियों में घबराहट और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही गोधरा फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। करीब 30 मिनट से अधिक समय की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़ा और अंदर फंसे सभी 6 यात्रियों को सुरक्षित और सकुशल बाहर निकाला। इसके साथ ही यात्रियों और रेलवे प्रशासन ने राहत की सांस ली।

इस घटना को देखते हुए वडोदरा डीआरएम कार्यालय के तकनीकी विभाग के उच्च अधिकारियों की एक विशेष टीम तुरंत गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंची और लिफ्ट के रुकने के तकनीकी कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की है।