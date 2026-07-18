18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

गोधरा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट खराब होने से फंसे 6 यात्री

गोधरा. वडोदरा. पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के तहत गोधरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर स्थित लिफ्ट में शुक्रवार शाम को सवार 6 यात्री फंस गए। फायर ब्रिगेड ने दरवाजा तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित निकाला। इस मामले में वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय ने जांच के आदेश दिए हैं।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jul 18, 2026

6 Passengers Trapped in Malfunctioning Lift at Godhra Railway Station

गोधरा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालते फायर ब्रिगेड के जवान।

30 मिनट की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने दरवाजा तोड़कर सुरक्षित निकाला, डीआरएम कार्यालय ने दिए जांच के आदेश

गोधरा. वडोदरा. पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के तहत गोधरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर स्थित लिफ्ट में शुक्रवार शाम को सवार 6 यात्री फंस गए। फायर ब्रिगेड ने दरवाजा तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित निकाला। इस मामले में वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय ने जांच के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, गोधरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 की एक लिफ्ट तकनीकी खराबी के कारण अचानक बंद होकर रुकने से उसमें फंसे यात्रियों में घबराहट और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही गोधरा फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। करीब 30 मिनट से अधिक समय की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़ा और अंदर फंसे सभी 6 यात्रियों को सुरक्षित और सकुशल बाहर निकाला। इसके साथ ही यात्रियों और रेलवे प्रशासन ने राहत की सांस ली।
इस घटना को देखते हुए वडोदरा डीआरएम कार्यालय के तकनीकी विभाग के उच्च अधिकारियों की एक विशेष टीम तुरंत गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंची और लिफ्ट के रुकने के तकनीकी कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की है।

दोषी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

दूसरी ओर, इस घटना के संबंध में वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना ने बताया कि इस घटना में यात्रियों ने आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल किया जिसके बाद फायर ब्रिगेड द्वारा रेस्क्यू किया गया। पिछले 6 महीनों से चालू इस लिफ्ट के रुकने के कारणों की गहन जांच के लिए जांच समिति गठित कर दी गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि गोधरा स्टेशन पर यात्रियों की आधुनिक सुविधाओं के लिए लगी लिफ्ट उन्नत सुरक्षा मानकों से लैस है। यदि यात्री एक साथ कई बटन दबा देते हैं या लिफ्ट की गति निर्धारित सीमा से थोड़ी भी बढ़ती है, तो सुरक्षा के लिहाज से लिफ्ट का ऑटोमैटिक फीचर सक्रिय हो जाता है और लिफ्ट तुरंत रुक जाती है। आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट के भीतर सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर और कंट्रोल रूम के नंबर भी दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 10:29 pm

Published on:

18 Jul 2026 10:29 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गोधरा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट खराब होने से फंसे 6 यात्री

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

गिरनार यात्रा पर आने-जाने वालों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Mandatory Online Registration for Girnar Visitors
अहमदाबाद

Gujarat: 80 हजार करोड़ की सरकारी खरीद में स्टार्टअप की हिस्सेदारी महज एक फीसदी

AI
अहमदाबाद

जापान 2030 की शुरुआत में ई-10 सीरीज़ की हाई-स्पीड ट्रेनें उपलब्ध कराएगा

Japan to provide E-10 series high-speed trains in the early 2030s
अहमदाबाद

Ahmedabad: लाइसेंस रद्द होने के बावजूद चलाई जा रही थी पटाखा फैक्ट्री

ramol firecrackers factor blast
अहमदाबाद

Ahmedabad News: दुनिया से विदा होकर भी 3 मरीजों को नई जिंदगी दे गए वीरेंद्र गोहड़िया, पत्नी ने पति का कराया अंगदान

Organ Donation
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.