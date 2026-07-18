जापान 2030 की शुरुआत में ई-10 सीरीज़ की हाई-स्पीड ट्रेनें उपलब्ध कराएगा

अहमदाबाद. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अहमदाबाद के अनुपम फ्लाईओवर रेलवे रोड ओवर ब्रिज पर 80 मीटर लंबे 'मेक इन इंडिया' स्टील ब्रिज को लॉन्च किया गया। यह अहमदाबाद-मुंबई मेन लाइन (साबरमती-वटवा सेक्शन) पर बना यह रेलवे ओवर ब्रिज खोखरा अपैरल पार्क मेट्रो स्टेशन और कांकरिया तालाब को जोड़ने वाला एक अहम रोड लिंक है।

बुलेट ट्रेन का वायाडक्ट इसी रेलवे लाइन के समानांतर है। अहमदाबाद जिले में बुलेट ट्रेन का वायाडक्ट मुख्य रूप से स्पैन-बाय-स्पैन निर्माण विधि का उपयोग कर बनाया जा रहा है। स्टील ब्रिज का वजन 1004 मीट्रिक टन, ऊंचाई 14 मीटर और चौड़ाई 14.4 मीटर है।

इस स्टील ब्रिज को महाराष्ट्र के वर्धा (नागपुर) में ज़ेटवर्क की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाया गया और फिर निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया। ब्रिज को जोड़ने और लॉन्च करने में आसानी के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया एक अस्थायी लॉन्चिंग ढांचा बनाया गया।