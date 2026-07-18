Ahmedabad: लाइसेंस रद्द होने के बावजूद चलाई जा रही थी पटाखा फैक्ट्री

पुलिस सूत्रों के अनुसार मेहमूदपुरा में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री में काम चालू रखने वाले फैक्ट्री के मालिक मेहुल डोडिया सहित तीन लोगों को शहर क्राइम ब्रांच और रामोल पुलिस की टीम ने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। घटना होते ही मौके पर शहर पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल व अन्य टीमें भी मौके पर पहुंची थीं। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद यहां पर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाने वाले मेहुल डोडिया व उसके साथियों की तलाश शुरू की थी। सूत्रों का कहना है कि मेहुल को पुलिस हिरासत में ले लिया है। इससे जुड़े दो और लोगों को भी हिरासत में लिया है।