Shiv Sena: उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों का शिवसेना में विलय मंजूर, स्पीकर ओम बिरला ने लिया फैसला

एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे
Uddhav Thackeray: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के छह बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। इस फैसले के बाद लोकसभा में शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है।
कुछ दिन पहले शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया था। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन सांसदों के विलय को आधिकारिक मान्यता दे दी है। इसके साथ ही लोकसभा में शिवसेना (शिंदे गुट) की संसदीय ताकत बढ़कर 13 सांसदों तक पहुंच गई है। स्पीकर के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को संसद में बड़ा राजनीतिक लाभ मिला है। लोकसभा में पार्टी की संख्या बढ़ने से सदन के भीतर उसकी स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गई है।
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