आंध्र प्रदेश में महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में TDP नेता निलंबित, जगन रेड्डी ने सरकार पर उठाये सवाल

इस झकझोर देने वाली घटना पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वे इस घटना से अत्यंत मर्माहत हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "किसी भी महिला का अपमान पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हमारे समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुरंत और सख्त कार्रवाई के आदेश दिये हैं। इसके तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा गया है और संबंधित नेता को निलंबित किया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी डर या पक्षपात के निष्पक्षता से कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जायेगा, ताकि राज्य की हर महिला अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रह सके।