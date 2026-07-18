शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे बोले, राम मंदिर को लूटा गया, NCP(SCP) ने INDIA गठबंधन पर किया बड़ा ऐलान

Aditya Thackeray Statement: शिवसेना (UBT) के विधायक आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर देश मे अब तक की सबसे बुरी तानाशाही लागू करने का आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि राम मंदिर को लूटा गया है और पूरा देश यह देख रहा है। हर जगह हिंदू देख रहे हैं कि BJP ने राम मंदिर को कैसे लूटा है और वे विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। केंद्र सरकार अब हिंदूओं के खिलाफ ही दमनात्मक कार्रवाई कर रही है।