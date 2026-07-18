TMC Crisis: ‘बागी नेता अगर टीएमसी में लौट आते हैं तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा’, टूट के बीच अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा

कोलकाता के कालीघाट में मीडिया से बातचीत के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग आज टीएमसी छोड़कर उन्हें हार का जिम्मेदार बता रहे हैं और उन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, वे चाहें तो ममता बनर्जी के पास वापस जा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वे दीदी के पास वापस लौट आते हैं तो मैं एक घंटे के भीतर पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वे ऐसा नहीं करेंगे।' इस दौरान उनके साथ टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के करीबी कुणाल घोष भी मौजूद थे।