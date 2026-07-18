18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

TMC Crisis: ‘बागी नेता अगर टीएमसी में लौट आते हैं तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा’, टूट के बीच अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा

TMC: टीएमसी में जारी राजनीतिक संकट के बीच अभिषेक बनर्जी ने बागी नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे ममता बनर्जी के पास लौट आए तो वह एक घंटे के भीतर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने बागी नेताओं पर बीजेपी से समझौता करने का भी आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Anurag Animesh

Jul 18, 2026

TMC Crisis

अभिषेक बनर्जी(फोटो-IANS)

Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी सियासी उठापटक के बीच पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बागी नेताओं को खुली चुनौती दी है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो नेता आज उन्हें निशाना बना रहे हैं, अगर वे ममता बनर्जी के पास वापस लौट आते हैं तो वह एक घंटे के भीतर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं ने बीजेपी के साथ समझौता किया है।

अभिषेक बनर्जी की बागी नेताओं को खुली चुनौती

कोलकाता के कालीघाट में मीडिया से बातचीत के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग आज टीएमसी छोड़कर उन्हें हार का जिम्मेदार बता रहे हैं और उन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, वे चाहें तो ममता बनर्जी के पास वापस जा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वे दीदी के पास वापस लौट आते हैं तो मैं एक घंटे के भीतर पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वे ऐसा नहीं करेंगे।' इस दौरान उनके साथ टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के करीबी कुणाल घोष भी मौजूद थे।

बीजेपी से डील कर पार्टी छोड़ी- अभिषेक बनर्जी

अभिषेक बनर्जी ने बागी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता किया है। उनके मुताबिक, बागी नेताओं से कहा गया कि वे टीएमसी छोड़ दें, बागी गुट या बीजेपी में शामिल हो जाएं, फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED), सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से सुरक्षा हासिल करें और उसके बाद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभियान चलाएं।

टीएमसी को लगातार लग रहे हैं झटके

हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस को कई बड़े राजनीतिक झटके लगे हैं। वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मित्रा के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर बागी खेमे में शामिल होने के बाद अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने भी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कोयल टीएमसी की चौथी राज्यसभा सांसद बनीं जिन्होंने इस्तीफा दिया। उनसे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक भी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ चुके हैं।

लोकसभा में भी बगावत का दावा

इससे पहले टीएमसी के 19 बागी लोकसभा सांसदों ने खुद को 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI)' में विलय करने का दावा करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को समर्थन देने का ऐलान किया था।

CJP Protest: ‘कॉकरोच पार्टी ने 20 जुलाई को संसद मार्च के लिए कोई इजाजत नहीं मांगी है’ दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा

ये भी पढ़ें
Cockroach Janata Party news

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 07:03 pm

Published on:

18 Jul 2026 06:54 pm

Hindi News / National News / TMC Crisis: ‘बागी नेता अगर टीएमसी में लौट आते हैं तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा’, टूट के बीच अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Shiv Sena: उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों का शिवसेना में विलय मंजूर, स्पीकर ओम बिरला ने लिया फैसला

Uddhav Thackeray
राष्ट्रीय

आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, बांडीपोरा में 5 संदिग्धों की करोड़ों की संपत्ति जब्त

jammu kashmir police
राष्ट्रीय

Karnataka Murder: प्रेम प्रसंग में शादी के 20 दिन बाद पत्नी की हत्या, पति समेत तीन गिरफ्तार

wife murder
बैंगलोर

शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे बोले, राम मंदिर को लूटा गया, NCP(SCP) ने INDIA गठबंधन पर किया बड़ा ऐलान

Maharashtra Politics
राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल पर उठाए सवाल, बोलीं-24 घंटे में कैसे गिरा पोटैशियम? तुरंत डिस्चार्ज करे प्रशासन

Sonam Wangchuk hunger strike, Geetanjali Angmo statement
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.