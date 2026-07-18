Karnataka Murder: प्रेम प्रसंग में शादी के 20 दिन बाद पत्नी की हत्या, पति समेत तीन गिरफ्तार

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला दबाने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली। जांच में यह भी सामने आया कि मारेश का पिछले चार साल से उसी गांव की एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है कि लड़की ने मारेश पर पत्नी को रास्ते से हटाने का दबाव बनाया था। इसके बाद उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस ने पति मारेश और उसके दोस्त पीतांबरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, मामले में शामिल नाबालिग लड़की को बाल न्यायालय के सामने पेश किया गया है। पुलिस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है।