‘अब कभी बाप नहीं बन पाओगे’, डॉक्टर की यह बात सुनकर शर्म से 27 साल के तपन ने बेंगलुरु में खत्म की जिंदगी

जब पुलिस ने इस खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने के लिए तफ्तीश शुरू की, तो जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था। दरअसल, यह कहानी 12 जुलाई की नहीं, बल्कि करीब तीन-चार महीने पहले शुरू हुई थी। एक पार्टी के दौरान शराब के नशे में तपन का उसके कुछ दोस्तों से झगड़ा हो गया था। बहस इतनी बढ़ी कि दोस्तों ने तपन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में तपन के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें आईं।



शर्म के मारे तपन ने यह बात अपने परिवार या किसी और को नहीं बताई। उसने चुपचाप अकेले ही डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया। लेकिन असली झटका तब लगा, जब डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे बताया कि इस अंदरूनी चोट की वजह से वह भविष्य में कभी पिता नहीं बन पाएगा।