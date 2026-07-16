पास में डॉक्टर पति की लाश, घायल बेटा… बिस्तर पर मोबाइल चला रही थी नेत्र रोग विशेषज्ञ पत्नी! धारवाड़ हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Karnataka Doctor Murder: कर्नाटक के धारवाड़ में सामने आए डॉक्टर हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शहर के पॉश इलाके के एक अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर रहने वाले 45 वर्षीय एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. किरण होन्नानवर की उनके फ्लैट के अंदर हत्या कर दी गई, जबकि उनका 8 वर्षीय बेटा दूसरे कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। उसके शरीर पर चाकू के कई घाव हैं और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी डॉ. प्रियंका, जो पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।